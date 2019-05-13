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İçişleri Bakanlığı: 2018'de 77 bin 185 silah ruhsatı verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 20:21 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 2018 yılında vatandaşlara 26 bin 261 silah taşıma, 50 bin 924 silah bulundurma olmak üzere toplam 77 bin 185 silah ruhsatı verildiğini açıkladı.

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, 2018 yılında vatandaşlara 26 bin 261 silah taşıma, 50 bin 924 silah bulundurma olmak üzere toplam 77 bin 185 silah ruhsatı verildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in silah ruhsatlarıyla ilgili soru önergesine verdiği, bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan cevabın doğru olmadığı belirtildi. Açıklamada 2018 yılında 273 bin 447 silah ruhsatı düzenlediğine dair gerçeği yansıtmayan, çarpıtma bilgilere yer verildiği ifade edilerek, "Önergede 'güvenlik görevlileri dışındaki kişilere 2018 Kasım itibarıyla 273 bin 447 silah ruhsatı düzenlenmiştir' ifadesi yer almaktadır. Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere 273 bin 447 silah ruhsatı rakamı sadece geçen yılın rakamı olmayıp, daha önceki yılları da kapsayan toplam silah ruhsatlarını içermektedir" denildi.
'2018 YILINDA 77 BİN 185 SİLAH RUHSATI VERİLDİ'
2018 yılında vatandaşlara verilen silah ruhsatlarına ilişkin de bilgi verilen açıklamada, "2018 yılında silah ruhsatı yenilenenler de dahil olmak üzere vatandaşlara, 26 bin 261 silah taşıma, 50 bin 924 silah bulundurma olmak üzere toplam 77 bin 185 silah ruhsatı verilmiştir. Bu sayı yıl içinde ilk defa verilen ruhsat sayısı olmayıp her 5 yılda bir yenilenen ruhsatları da içermektedir. Birçok kişinin okuduğunda anlayacağı bu ifadeyi söz konusu milletvekili kamuoyuna yansıtırken, kamuoyunu yanlış bilgilendirmekte, açık ve net olan rakamları manipüle etmektedir" denildi.
'SİLAHLA ÖLDÜRME VE YARALAMADA YÜZDE 14 DÜŞÜŞ'
Açıklamada, söz konusu milletvekilinin, bir vakfın araştırmasına dayandırarak son 4 yılda, öldürme ve yaralama içeren silahlı şiddet olaylarında yüzde 69 oranında bir artış olduğunu ileri sürdüğüne işaret edilerek, "Emniyet ve jandarma kayıtları dikkate alındığında, 2018 yılında 2017 yılına göre, silahla öldürme ve yaralanma olaylarında yüzde 14 oranında düşüş olduğu açıkça görülmektedir" denildi.
Bakanlık, silah ruhsatlarının, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan 91/1779 sayılı Yönetmelik Hükümleri kapsamında verildiğini ve daha önce İçişleri Bakanlığı'nda olan silah ruhsatı verilme yetkisinin valiliklere devredildiğini belirtti.

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