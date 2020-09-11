İçişleri Bakanlığı, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu

İçişleri Bakanlığı Yıldırım-10 NORDUZ Operasyonu kapsamında çıkan çatışmada 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yıldırım-10 NORDUZ Operasyonu kapsamında, Van-Çatak ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonun ardından bölgede yürütülen arama/tarama faaliyetleri sırasında Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonun devam ettiği belirtildi.

