HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İçişleri Bakanlığı, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu

İçişleri Bakanlığı, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 10:21 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı Yıldırım-10 NORDUZ Operasyonu kapsamında çıkan çatışmada 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yıldırım-10 NORDUZ Operasyonu kapsamında, Van-Çatak ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonun ardından bölgede yürütülen arama/tarama faaliyetleri sırasında Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonun devam ettiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı Yıldırım-10 NORDUZ Operasyonu kapsamında çıkan çatışmada 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yıldırım-10 NORDUZ Operasyonu kapsamında, Van-Çatak ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonun ardından bölgede yürütülen arama/tarama faaliyetleri sırasında Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonun devam ettiği belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmara'da görülüyor! Uzmanlar uyardı: Değdiği anda... Marmara'da görülüyor! Uzmanlar uyardı: Değdiği anda...
Van'da sıcak çatışma! 3 terörist öldürüldüVan'da sıcak çatışma! 3 terörist öldürüldü
Ankara, İstanbul, Van ve Konya'da okullar açılacak mı?Ankara, İstanbul, Van ve Konya'da okullar açılacak mı?
En Çok Okunan Haberler
Macron'dan flaş Türkiye açıklaması
Macron'dan flaş Türkiye açıklaması
MasterChef'te gözyaşlarına boğuldu! Yarışmaya devam edemedi
MasterChef'te gözyaşlarına boğuldu! Yarışmaya devam edemedi
Otelde kalan genç kız uyandığında şoke oldu! Hiç tanımadığı bir adam...
Otelde kalan genç kız uyandığında şoke oldu! Hiç tanımadığı bir adam...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Biz size büyük geliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Biz size büyük geliriz
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
Bakan Koca'ya AK Partili vekilin oğluna yaptığı düğün soruldu! İşte yanıtı
Bakan Koca'ya AK Partili vekilin oğluna yaptığı düğün soruldu! İşte yanıtı
İlginizi Çekebilir
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Diğer Haberler
Vatandaşlarda 'Asya Kaplan'ı paniği! Yetkililerden yardım istediler
Vatandaşlarda 'Asya Kaplan'ı paniği! Yetkililerden yardım istediler
2 aydır koronavirüs tedavisi gören gazeteci: 3 kez kalbim durmuş
2 aydır korona tedavisi gören gazetecinin 3 kez kalbi durmuş
Vatandaşların korkulu rüyası oldu! Vampir kelebekler, patates böceklerinden sonra şimdi de...
Vatandaşların korkulu rüyası oldu! Vampir kelebekler, patates böceklerinden sonra şimdi de...
Van'da sıcak çatışma! 3 terörist etkisiz hale getirildi
Van'da sıcak çatışma! 3 terörist öldürüldü
Ceza infaz kurumlarında koronavirüse 'HES kodlu' önlem! Riskli olanlar alınmıyor
Yeni karar uygulanmaya başladı! Alınmıyorlar
Yargıda 'e-Duruşma' dönemi 15 Eylül'de başlıyor
Yargıda yeni dönem! 15 Eylül'de başlıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.