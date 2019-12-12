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İçişleri Bakanlığı: 395 okul servisi trafikten men edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 11:41 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 81 ilde okul servislerine yönelik gerçekleştirilen denetimde, eksikliği tespit edilen 395 aracın trafikten men edildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 81 ilde okul servislerine yönelik gerçekleştirilen denetimde, eksikliği tespit edilen 395 aracın trafikten men edildiğini açıkladı.
Güvenlik güçleri, dün ülke genelinde, 'Okul Çevreleri, Servis Araçları ve Genel Asayiş Trafik Denetim Uygulaması' gerçekleştirdi. 46 bin 925 personelin katılımı ile yapılan uygulamada 37 bin 76 okul servis aracı denetlendi, 2 bin 326 sürücüye cezai işlem uygulandı ve eksikliği tespit edilen 395 servis aracı trafikten men edildi.
35 BİN 352 UMUMA AÇIK YER DENETLENDİ
Ayrıca; 15 bin 183 okul çevresi kontrol edildi, öğrenci yurtlarına yakın alanlarda bulunan 35 bin 352 umuma açık yer denetlendi. Bu denetimlerde 235 iş yeri hakkında ve paket açılarak adet şeklinde sigara satışı yapan 8 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı. Umuma açık yerlerde bulunan 389 bin 484 şahıs sorgulandı. 2 FETÖ/PDY, 21 uyuşturucu suçları, 9 cinsel suçlar, 60 yaralama, 42 hırsızlık, 17 dolandırıcılık, 20 tehdit, 7 hakaret, 12 kayıp çocuk, 537 yoklama kaçağı-bakaya, 219 diğer suçlardan olmak üzere toplam 946 aranan şahıs yakalandı.
Uygulamada ayrıca, 13 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet av tüfeği, 956 adet mermi-fişek, 9 adet kesici delici alet ile 4 adet kurusıkı tabanca, 507 gram eroin, 15 gram esrar, 129 gram sentetik uyuşturucu, 6 bin 301 paket kaçak sigara, 144 litre kaçak içki, 17 bin adet tütün doldurulmuş macaron ve 161 bin 36 gram macarona doldurulmak üzere kıyılmış tütün ele geçirildi.

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