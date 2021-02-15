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İçişleri Bakanlığı: 40 ilde HDP il ve ilçe başkanları dahil 718 kişi gözaltına alındı

15.02.2021 17:38 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı: 40 ilde HDP il ve ilçe başkanları dahil 718 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, 40 ilde düzenlenen operasyonlarda HDP il ve ilçe başkanları dahil 718 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada göz altıların sürdüğü belirtildi. Diyarbakır'daki BBC Türkçe muhabiri Hatice Kamer, HDP'nin Batman il binasına baskın düzenlendiğini, İl Eş Başkanları Ömer Kulpu ve Fatma Ablay'ın gözaltına alındığını aktardı. Gözaltına alınan diğer kişilerin kimler olduğu henüz bilinmiyor.

İçişleri Bakanlığı, 40 ilde düzenlenen operasyonlarda HDP il ve ilçe başkanları dahil 718 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada gözaltıların sürdüğü belirtildi.

Diyarbakır'daki BBC Türkçe muhabiri Hatice Kamer, HDP'nin Batman il binasına baskın düzenlendiğini, İl Eş Başkanları Ömer Kulpu ve Fatma Ablay'ın gözaltına alındığını aktardı.

Gözaltına alınan diğer kişilerin kimler olduğu henüz bilinmiyor.

HDP'den Altun'a tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının öldüğü operasyonla ilgili olarak HDP’yi hedef almıştı.

Altun, “HDP demek PKK demektir” diyerek bir de video paylaşmıştı.

https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1361019844091666433

HDP ise bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Altuna'a tepki gösterdi:

https://twitter.com/HDPgenelmerkezi/status/1361293517465747456

HDP ayrıca yine Twitter hesabında, PKK tarafından alıkonulan polis ve askerler için hükümete yaptıkları harekete geçme çağrılarının karşılık bulmadığını belirtti ve hapisteki eski milletvekili İdris Baluken'un 5 yıl önce TBMM'de yaptığı bir konuşmayı hatırlattı.

https://twitter.com/HDPgenelmerkezi/status/1361014240073646088

İdris Baluken konuşmasında, PKK’nın kaçırdığı kişiler için hükümetin “kılını kıpırdatmadığını” savunmuş ve “Onlar ölecek, onların cenazesi üzerinden gelip, burada hamaset siyaseti yapıp, toplumu kutuplaştırmaya çalışıyorsunuz” demişti.

Baluken, 2018'de "örgüt üyeliği ve propagandası" suçlamasıyla yargılandığı davada 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı ve halen Ankara Sincan Cezaevi'nde bulunuyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesindeki operasyon sırasında cansız bedenlerine ulaşılan 13 Türk vatandaşının büyük bölümünü, çözüm sürecinin sona ermesinin ardından PKK tarafından alıkonulan kişiler oluşturuyor.

Türkiye, 13 kişinin PKK tarafından öldürüldüğünü söylüyor.

PKK'ya yakınlığıyla bilinen Fırat Haber Ajansı'nda (ANF) yayımlanan PKK açıklamasında ise bu kişilerin Türk ordusunun düzenlediği hava operasyonu sırasında öldürüldüğü öne sürülüyor.

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