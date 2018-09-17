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İçişleri Bakanlığı: 46 terörist öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 10:35 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonlarında son bir haftada 2'si sözde üst düzey 46 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı: 46 terörist öldürüldü

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı terörist

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