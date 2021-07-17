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İçişleri Bakanlığı: 5 PKK'lı daha teslim oldu

17.07.2021 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'da çözülmenin devam ettiğini, 5 örgüt mensubunun daha ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, "2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 107’ye yükseldi" denildi.

İçişleri Bakanlığı: 5 PKK'lı daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2009-2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Irak, İran ve Suriye’de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 107’ye yükseldi” denildi. (DHA)

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pkk İçişleri Bakanlığı
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