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  4. İçişleri Bakanlığı: "575 sosyal medya hesabı kullanıcısı tespit edilerek işlem başlatılmıştır, bu hesaplardan 39 şahıs gözaltına alınmıştır"

İçişleri Bakanlığı: "575 sosyal medya hesabı kullanıcısı tespit edilerek işlem başlatılmıştır, bu hesaplardan 39 şahıs gözaltına alınmıştır"

08.02.2021 16:52 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarınca internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüyor.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarınca internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüyor. Bu faaliyetler kapsamında 1-7 şubat tarihleri arasında bin 264 hesap hakkında yapılan çalışmalar sonucunda 575 sosyal medya kullanıcısının terör örgütleriyle iltisaklı olduğu tespit edildi ve bu kapsamda 39 şahıs gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı, internet ortamında 7/24 esasına göre yürütülen sanal devriyeler sonucunda, 1-7 Şubat tarihleri arasında bin 264 hesap hakkında çalışma yapıldığını, bu çalışmalar sonucunda 575 sosyal medya hesabı kullanıcısının tespit edilerek işlem başlatıldığı ve 39 şahsın gözaltına alındığı duyuruldu. Bu kapsamda yapılan gözaltı işlemlerinin ise halen devam ettiği açıklandı.
İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Sosyal mecrada gelişen gündem ve konular, çeşitli illegal örgüt ve gruplara müzahir sosyal medya hesapları/siteleri yakından takip edilmekte olup 1-7 Şubat 2021 tarihleri arasında terör örgütü propagandası yapan toplam bin 264 hesap hakkında çalışma yapılmış; FETÖ/PDY terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 639 adet, PKK/KCK, terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 567 adet, aşırı sol terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 40 adet, DEAŞ terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 18 adet olmak üzere, 575 sosyal medya hesabı kullanıcısı tespit edilerek işlem başlatılmıştır. Bu hesaplardan 39 şahıs gözaltına alınmış olup, gözaltına alma işlemleri halen devam etmektedir."

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