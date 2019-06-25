HABER

İçişleri Bakanlığı: 6 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 08:35 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında bugün düzenlenen operasyonlarda Diyarbakır'da 2, Hakkari’de 3, Tunceli'de 1 olmak üzere toplam 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Diyarbakır Hani ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, Hakkari Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda ise 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında bugün düzenlenen operasyonlarda Diyarbakır'da 2, Hakkari’de 3, Tunceli'de 1 olmak üzere toplam 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Diyarbakır Hani ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, Hakkari Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda ise 3 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca, Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca 22 Haziran'da başlatılan 'Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365 Operasyonu' kapsamında 1 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Bakanlık, böylelikle iç güvenlik operasyonları kapsamında, bugün düzenlenen operasyonlarda Diyarbakır'da 2, Hakkari'de 3, Tunceli'de 1 olmak üzere toplam 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirirken, operasyonların kararlılıkla devam ettiği kaydedildi.

ANKARA, (DHA)

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na atamaAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na atama
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Terör örgütü PKK'ya darbeİçişleri Bakanlığı duyurdu! Terör örgütü PKK'ya darbe
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na atama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na atama

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Terör örgütü PKK'ya darbe

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Terör örgütü PKK'ya darbe

İzmir'de FETÖ operasyonu! 22'si muvazzaf 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Aralarında halen görevde olanlar var

Resmi Gazete'de yayımlandı! 4 ildeki bazı doğal sit alanları için karar

4 ildeki bazı doğal sit alanları için karar

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede yeni enstitü, fakülte ve yüksekokullar kuruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

"İlk kez görüyorum, internetten araştırdığım zaman..."

İlk kez görüyorum, internetten araştırdığım zaman...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.