HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İçişleri Bakanlığı: "7-14 Aralık arasında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 39 bin 146 kişiye cezai işlem uygulandı"

İçişleri Bakanlığı: "7-14 Aralık arasında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 39 bin 146 kişiye cezai işlem uygulandı"

14.12.2020 09:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, 7 Aralık Pazartesi-14 Aralık Pazartesi günleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 39 bin 146 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını açıkladı.İçişleri Bakanlığı tarafından, Covid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara kesilen cezalar hakkında yapılan açıklamada, "Covid-19 salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığımızın korunmasına yönelik olarak uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmektedir.

İçişleri Bakanlığı, 7 Aralık Pazartesi-14 Aralık Pazartesi günleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 39 bin 146 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı tarafından, Covid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara kesilen cezalar hakkında yapılan açıklamada, "Covid-19 salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığımızın korunmasına yönelik olarak uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmektedir. Bu kapsamda; hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00’den Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlanmıştır. İkincisini uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır.
7 Aralık Pazartesi gününden itibaren hafta içi saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 11 Aralık Cuma akşamı saat 21.00’den 14 Aralık Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 39 bin 146 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.
Korona virüsle mücadelede alınan tedbirler, yapılan sıkı denetimler, rakamlara olumlu yansımaya başlamıştır. Ancak virüs ile mücadele henüz bitmiş değildir. Rehavete kapılmadan, temizlik, maske ve mesafe başta olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz.
Aziz milletimize tüm bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Her pozu olay yaratıyor! 'Babam görünce...' Her pozu olay yaratıyor! 'Babam görünce...'
Antalya'da vaka oranı iki katına çıktı! Antalya'da vaka oranı iki katına çıktı!
Büyük ikramiyeye sayılı saatler kaldı! Büyük ikramiyeye sayılı saatler kaldı!

En Çok Okunan Haberler

İddialı yarışmacı MasterChef'e veda etti!

İddialı yarışmacı MasterChef'e veda etti!

Trump: Yaptırımları veto edeceğim

Trump: Yaptırımları veto edeceğim

İddialı dizi ekrana veda ediyor!

İddialı dizi ekrana veda ediyor!

Polisleri tehdit eden kadına CİMER’den cevap

Polisleri tehdit eden kadına CİMER’den cevap

Putin sığınakta mı yaşıyor? Kremlin'den açıklama geldi

Putin sığınakta mı yaşıyor? Kremlin'den açıklama geldi

5 kişinin bulunduğu araç sel sularına kapıldı

5 kişinin bulunduğu araç sel sularına kapıldı

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Marketteki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Marketteki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kabine toplantısını işaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kabine toplantısını işaret etti

Çin aşısını gönüllü yaptıran profesörden yan etki açıklaması

Çin aşısını gönüllü yaptıran profesörden yan etki açıklaması

Diğer Haberler

Sosyal medya Zeynep Naz Avcı'yı konuşuyor! Stanford Üniversitesi'ne başvurusu kabul edildi

Sosyal medya Zeynep Naz Avcı'yı konuşuyor!

İzmir depremi sonrası binaların risk durumu için yoğun talep

İzmir depremi sonrası vatandaşlardan yoğun talep! Uzmanından önemli çağrı

Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Gözler o toplantıya çevrildi! Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Sivas İmranlı'da koronavirüs vaka sayısı 7'ye düştü

Bu ilçede vaka sayısı 7’ye düştü

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Lice'de 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

Lice'de büyük operasyon! 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Aralık Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 14 Aralık Sayısal Loto sonuçları sorgulama

88 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.