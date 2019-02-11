İçişleri Bakanlığı: 72 terörist etkisiz hale getirildi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, jandarma tarafından 16 Aralık 2018 ve 5 Şubat 2019 tarihleri arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde düzenlenen 10 bin 659 operasyonda 72 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri, 7 gün 24 saat esasına göre yürüttükleri terörle mücadele çalışmalarına kış boyunca devam etti. Hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü soğuklarda, yoğun kar yağışı altında ve sert kış koşullarına rağmen üst üste gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucunda PKK’nın kış yapılanmasına izin verilmedi. Jandarma Komanda ve JÖH birlikleri, 16 Aralık 2018-05 Şubat 2019 tarihleri arasında terör örgütünün barınma alanlarına yönelik 10 bin 659 operasyon gerçekleştirdi.

Örgütün barınma alanlarına yönelik yürütülen operasyonlar; Şırnak’ın Cudi Dağı, Gabar, Besta, Kato- Jirka, Faraşin Altındağlar, Siirt’in Herekol, Ciraf, Mişare, Hakkari’nin Çukurca Kazan Vadisi, İkiyaka Dağları, Kavaklı ve Buzul Dağları, Mardin’in Ömeryan, Bagok, Kerboran, Batman’ın Mava, Zori, Habizbina, Diyarbakır’ın Şenyayla, Hedik, Görese Dağı, Tunceli’nin Kutu Deresi, Aliboğazı, Mercan (Munzur), Bingöl’ün, Ortaçanak, Kızılağaç, Sağgöze, Bitlis’in Sehi, Manivan, Anadere, Kars’ın Çemçe-Madur, Ağrı ve Iğdır kırsallarında olmak üzere Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde yoğunlaştı. Ayrıca Karadeniz ve Akdeniz bölgesi kırsal alanlarında da terör örgütünün kış üstlenmesine yönelik operasyonlar yürütüldü.

72 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Jandarma Komando ve JÖH birliklerince bu operasyonlarda 72 terörist etkisiz hale getirilirken 135 sığınak, barınak ve mağara da imha edildi. Operasyonlarda; 89 adet el yapımı patlayıcı (EYP), 737 kilogram patlayıcı madde, 41 adet piyade tüfeği, 2 adet ağır makineli tüfek, 9 adet roket atar, 76 adet el bombası, 1 adet havan, 7 tabanca, 13 bin 372 adet mühimmat, bin 125 patlayıcı madde amaçlı tüp ve yaklaşık 4 ton yaşam malzemesi ele geçirildi.

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