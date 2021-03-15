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  4. İçişleri Bakanlığı: "8-15 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 25 bin 372 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır"

İçişleri Bakanlığı: "8-15 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 25 bin 372 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır"

15.03.2021 09:07 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı, 8-15 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 25 bin 372 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığını açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Covid-19 salgınıyla mücadelede kontrollü normalleşme döneminde olduğuna dikkat çekilerek, bu dönemde illerin vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek şeklinde risk gruplarına ayrılarak tedbirlerin bu seviye gruplarına göre belirlendiği hatırlatıldı.Yeni süreçte ülke genelinde hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının 21.00-05.00 saatleri arasında devam ettiğine dikkat çekilerek şöyle denildi:"Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında,Yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerimizde ise, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanmaktadır.Bu kapsamda 8-15 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 25 bin 372 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır.Salgınla mücadelemiz sona erip, tam normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz."

İçişleri Bakanlığı, 8-15 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 25 bin 372 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Covid-19 salgınıyla mücadelede kontrollü normalleşme döneminde olduğuna dikkat çekilerek, bu dönemde illerin vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek şeklinde risk gruplarına ayrılarak tedbirlerin bu seviye gruplarına göre belirlendiği hatırlatıldı.
Yeni süreçte ülke genelinde hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının 21.00-05.00 saatleri arasında devam ettiğine dikkat çekilerek şöyle denildi:
"Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında,
Yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerimizde ise, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanmaktadır.
Bu kapsamda 8-15 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 25 bin 372 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır.
Salgınla mücadelemiz sona erip, tam normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz."

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