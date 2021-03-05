HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “Haftalık Tematik Denetimler” genelgesi gönderdi

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “Haftalık Tematik Denetimler” genelgesi gönderdi

05.03.2021 19:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “Haftalık Tematik Denetimler” konulu ek denetim genelgesi gönderdi.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “Haftalık Tematik Denetimler” konulu ek denetim genelgesi gönderdi. Yarın ülke genelinde restoran, lokanta, kafeterya gibi yeme içme yerleri ile kahvehane, kıraathane gibi umuma açık yerler denetleneceğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “Haftalık Tematik Denetimler” konulu ek denetim genelgesi gönderdi. Genelgede kontrollü normalleşme döneminde illerin belirlenmiş kriterler doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 gruba ayrıldığı ve il bazlı tedbirlerin de bu risk gruplarına göre belirlendiği, bu doğrultuda Mart ayında risk gruplarına göre uygulanacak tedbirlerin valiliklere bildirildiği ifade edildi.
Mevcut denetim yapısının daha etkin ve sonuç alıcı olmasını amaçlayan “Dinamik Denetim Modeli”nin hayata geçirildiği belirtilen genelgede, risk grubuna göre il bazında tedbirlerin uygulanacağı kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için; temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara uyulmasının önemi kadar yürütülecek denetim faaliyetlerinin de önemli olduğu ifade edildi.
Genelgede, denetim faaliyetlerinin 7/24 esasına göre süreklilik taşıyacak şeklinde uygulanacağı ve bu kapsamdaki tüm alanların denetleneceğine vurgu yapıldı.
Valiliklere gönderilen genelgede alınan kararlar şu şekilde sıralandı:
İl bazında yumuşatılan tedbirlerden ötürü salgın boyutuyla yeni olumsuzlukların ve vaka artışlarının yaşanmaması için denetim ekipleri marifetiyle yapılacak çalışmalar haftalık bir program dahilinde icra edilecek.
Denetim programları oluşturulurken hiçbir alanın denetim dışı kalmasına müsaade edilmeksizin haftalık konu/faaliyet bazlı planlamalar yapılacak.
Bu doğrultuda 06.03.2021 Cumartesi gününden itibaren bir haftalık konu bazlı tematik genel denetim faaliyeti gerçekleştirilecek olup diğer günlerde denetlenecek alanlar şu şekilde olacak:
6 Mart Cumartesi restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane gibi yeme içme yerleri ile kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek lokali gibi umuma açık yerler,
7 Mart Pazar otel ve konaklama tesisleri, kayak otelleri ve tesisleri,
8 Mart Pazartesi şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları (okul servisleri dâhil) ile havalimanı/gar/otogar gibi yerler,
9 Mart Salı berberler/kuaförler/güzellik merkezleri, hamamlar, saunalar, masaj salonları,
10 Mart Çarşamba internet kafeler/salonları, düğün ve/veya nikâh salonları, lunapark/tematik parklar, ganyan, iddaa ve milli piyango bayileri,
11 Mart Perşembe günü cadde, sokak, meydan gibi yerlerde maske denetimi, halı sahalar/spor tesisleri ile cami ve mescitler,
12 Mart Cuma AVM’ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler Kurulma/faaliyette bulunma süresi yöreden yöreye farklılık gösteren pazaryeri/semt pazarı, sosyete pazarı gibi yerlerin kurulu olduğu/faaliyette bulunduğu günlerde denetlenmesi sağlanacak.
Faaliyette bulunma süresi yöreden yöreye farklılık gösteren pazaryeri/semt pazarı, sosyete pazarı gibi yerlerin kurulu olduğu günlerde denetlenecek.
Denetim faaliyetlerinde kolluk kuvvetlerinin yanı sıra tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve meslek odalarından azami seviyede destek (personel, araç, malzeme vb.) alınacak. Belediyeler, il özel idareleri, kamudaki iş güvenliği uzmanları ve gıda denetmenlerinden teşekkül ettirilen ekiplerin de aktif olarak görev yapmaları sağlanacak.
Sahada denetim faaliyetleri yürüten ekiplerin çalışmalarına günün belirli saatlerinde valiler, vali yardımcıları, kaymakamlar, il/ilçe müdürleri tarafından nezaret edilecek ve kamuoyundaki denetim faaliyetlerinin görünürlüğüne önem verilecek.
Denetimlerde başta ticaret sanayi odası, esnaf odası, ziraat odası ve şoförler odası gibi meslek kuruluşları olmak üzere sivil toplumun katımına önem verilerek bu kurumların rehberlik edici ve otokontrolü sağlayıcı yönünden azami istifade edilecek.
Denetim ekiplerinde sahada yapılacak denetimlerde rehberlik edici ve vatandaşlarımız ile işyerlerini kurallara uymaya/sorumlu davranmaya davet eden bir yaklaşım sergilenecek.
Denetimlerde kademelendirilen tedbir düzeylerine uyulup uyulmadığının yanı sıra, daha önceki genelgelerimiz ile getirilen yükümlülükler ve Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallar sıkı sıkıya takip edilecek. Kurallara aykırılıklarda ısrar, tekerrür, kuralların esaslı ihlali gibi suiistimal edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekli idari işlem tesisinden imtina edilmeyecek.
Hafta boyunca icra edilecek denetimlerde kurallara uymanın her zamankinden daha önemli olduğunun vatandaşlarımıza hatırlatılması için anons ve duyurular etkili şekilde yapılmaya devam edilecek.
Denetim çalışmaları sonucunda yürütülen faaliyetlere dair veriler İSDEM’e anlık olarak girilecek.
Vali ve kaymakamlarca Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca bu kararlar ivedilikle alınacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanından hacamat uyarısı: Şifa için yapılıyor ama... Uzmanından hacamat uyarısı: Şifa için yapılıyor ama...
Kamil Koç müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Kamil Koç müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

Uzman Çavuş Demirci'nin vasiyeti ortaya çıktı

Uzman Çavuş Demirci'nin vasiyeti ortaya çıktı

Meteoroloji harita ile duyurdu! Bazı bölgelerde yüzde 80'i aştı

Meteoroloji harita ile duyurdu! Bazı bölgelerde yüzde 80'i aştı

Gece kulübünde tanıştığı kadına aşık olan polis için flaş karar

Gece kulübünde tanıştığı kadına aşık olan polis için flaş karar

İğrenç olay! İlk önce yardım etti, sonra tacizde bulundu: Biraz öpüşelim giderim

İğrenç olay! İlk önce yardım etti, sonra tacizde bulundu: Biraz öpüşelim giderim

Doğal haliyle yaş alıyor! Son hali...

Doğal haliyle yaş alıyor! Son hali...

TikTok fenomeninden şehitler için skandal ifadeler!

TikTok fenomeninden şehitler için skandal ifadeler!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Diğer Haberler

Son Dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'a uyarı

Son Dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'a uyarı

Son Dakika! İçişleri'nden yeni genelge: Yarın denetlenecek

Son Dakika! İçişleri'nden yeni genelge: Yarın denetlenecek

Emniyet'ten flaş EBA uyarısı: EBA adı kullanılarak dolandırıcılık yapılıyor

EGM EBA adı kullanılarak yapılan dolandırıcılığa karşı uyardı

Son Dakika: MSB'den düşen helikopterle ilgili yeni açıklama

Son Dakika: MSB'den düşen helikopterle ilgili yeni açıklama

Kaza Kırım raporu ne demek? Kırıma uğramak nedir?

Kırıma uğramak ne demek?

Jandarmanın 'Konyalım yürü ama maskeyle, mesafeli bir şekilde yürü' anonsu dikkat çekti

Jandarmadan ilginç anons! 'Konyalım yürü ama maskeyle...'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.