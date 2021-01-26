İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine kayak otelleri/tesisleri ile ilgili genelge gönderdi. Genelgede, konaklama tesislerine yönelik daha önce illere gönderilen genelge ile uygulanacak standartlar ve tedbirler belirlendiği hatırlatıldı. Bu genelge ile Güve

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine kayak otelleri/tesisleri ile ilgili genelge gönderdi. Genelgede, konaklama tesislerine yönelik daha önce illere gönderilen genelge ile uygulanacak standartlar ve tedbirler belirlendiği hatırlatıldı. Bu genelge ile Güvenli Turizm Sertifikası ve otel ile konaklama tesislerine girişte HES kodu sorgulama zorunluluğu getirildiği, bu tesislerde sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik hizmet verebildiği, otel konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında saat 22.00’den sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) izin verilmemesi hususları düzenlendiği hatırlatıldı.

