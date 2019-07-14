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İçişleri Bakanlığı: 81 ilde aranan 1030  kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 10:39 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı yapılan 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2019/3' kapsamında çeşitli suçlardan aranan 1030 kişinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: 81 ilde aranan 1030  kişi yakalandı

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı yapılan 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2019/3' kapsamında çeşitli suçlardan aranan 1030 kişinin yakalandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla; kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik öneme haiz bölgelerde, özellikle vatandaşların yoğun bulundukları yerlerde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından 81 ilde uygulama yapıldığı bildirildi. 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2019/3' adı verilen uygulama dünülke genelinde, 10.00-13.00 saatleri arasında terör örgütüne müzahir şahısların yoğun olarak bulunabileceği yerlerde, 16:00-19:00 saatleri arasında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde ve 20:00-22:00 umuma açık eğlence mekanları ve çevrelerinde gerçekleşti. 61 bin 101 personeli katıldığı, 188 dedektör köpek kullanıldığı uygulama 11 bin 704 noktada gerçekleştirildi.
526 BİN 16 KİŞİ SORGULANDI
Uygulamada, 526 bin 16 kişi sorgulandı. Bu sorgulamalarda 1 adam öldürme, 1 yağma, 29 yaralama, 44 hırsızlık, 18 dolandırıcılık, 3 cinsel taciz, 1 çocuğun cinsel istismarı, 14 uyuşturucu madde ticareti yapmak, 4 kaçakçılık, 1 silahlı terör örgütüne üye olmak, 887 diğer suçlardan ve 11'i çocuk 27 kayıp şahıs olmak üzere toplam 1030 aranan kişi yakalandı. Yapılan uygulama sonucunda; 792 kişiye adli-idari işlem yapılırken, 99 şahıs gözaltına alındı. 167 bin 70 adet araç kontrol edildi. Kontrollerde, 78 adet aranan araç tespit edildi, 3 bin 41 adet araca işlem yapıldı, 612 adet araç ise trafikten men edildi.
19 BİN 474 İŞ YERİ DENETLENDİ
Uygulamada, 19 bin 474 umuma açık iş yeri denetlendi ve 61 adet iş yeri kapatıldı. Ayrıca 12 adet ruhsatsız tabanca, 22 adet ruhsatsız av tüfeği, 16 adet kurusıkı tabanca, 897 adet mermi, 7 adet kesici, delici alet, 350 gram esrar, 8 gram eroin, 109 gram bonzai, 251 gram metanfetamin, 24 kök kenevir bitkisi, 62 adet sentetik ecza, 240 litre kaçak içki ve 1630 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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İçişleri Bakanlığı: 81 ilde aranan 1030 kişi yakalandıİçişleri Bakanlığı: 81 ilde aranan 1030 kişi yakalandıİçişleri Bakanlığı: 81 ilde aranan 1030 kişi yakalandı

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