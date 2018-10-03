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İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdi: Artık jandarma dahil resmi ve sivil polis ekipleri de trafik cezası yazabilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 12:15 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ve 81 ile gönderilen genelge doğrultusunda artık jandarma dahil resmi ve sivil polis ekipleri, kurallara uymayan sürücülere trafik cezası yazabilecek.

İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdi: Artık jandarma dahil resmi ve sivil polis ekipleri de trafik cezası yazabilecek

Bakanlığın 100 günlük eylem planı çerçevesinde hayata geçirilen uygulama, bir genelge dahilinde tüm illere gönderilirken, Mersin'de de uygulamaya ilişkin saha çalışmalarına başlandı. Uygulamanın özellikle trafik kazasına ve can kayıplarının artmasına neden olan seyir halinde cep telefonu ile görüşme, trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirme, makas atma ve emniyet kemeri kullanımına yönelik olduğu bildirildi. Bu konularda sadece trafik ekiplerinin tek başına yeterli olamayacağı kanaatinin oluşması üzerine, eylem planındaki hedeflere ve yürütülecek kampanyanın amacına ulaşması için tüm kolluk birimlerinin bir seferberlik ruhuyla etkin bir mücadele içerisine girdikleri kaydedildi. Uygulamanın asıl amacının ise tüm sürücülere, güvenli trafik bilinci alışkanlığının kazandırılması olduğu vurgulandı.

MERSİN'DE 6 BİN POLİSE 'TRAFİK KURAL İHLALİ TESPİT TUTANAĞI' DAĞITILDI

Genelge doğrultusunda Mersin'de de 6 bin polise eğitim verildikten sonra 'Trafik Kural İhlali Tespit Tutanağı' dağıtıldı. Trafik polislerinin yanı sıra artık kentteki tüm polis memurları da seyir halinde cep telefonu ile görüşen, trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştiren, makas atan ve emniyet kemeri kullanmayan araç sürücülerine 'Trafik Kural İhlali Tespit Tutanağı' düzenlemeye başladı. Düzenlenen bu tutanaklar, kontrol edildikten sonra Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı ile birlikte araç sahiplerine gönderilecek. Mersin'de 1 hafta önce başlayan uygulama kapsamında, şu ana kadar yaklaşık 800 sürücüye cezai işlem uygulandığı bildirildi. (İHA)

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İçişleri Bakanlığı trafik cezası Jandarma polis

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
ANLAŞILIYOR Kİ ARTIK PARASIZLIK KEMİĞE DAYANDI, YAKINDA GÖZÜNÜN ÜSTÜNDE KAŞ VAR VERGİSİ ÇIKARSA ŞAŞIRMAYALIM, YOKSA SARAYIN BİR GÜNLÜK MASRAFI 1.8 MİLYON LİRA NEREDEN ÇIKACAK.
bi kerede toplum yararına bir şey olsun kardeşim. ceza ha ceza
uygulama güzel olmuş ama umarım kötüye kullanılmaz
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