İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdiği genelgeyle, dernek adlarında olduğu gibi sendika adlarında da “Şehit, Gazi” kelimelerinin kullanılabilmesi için izin alınmasını istedi.

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 81 ile g\u00f6nderdi\u011fi genelgeyle, dernek adlar\u0131nda oldu\u011fu gibi sendika adlar\u0131nda da \u201c\u015eehit, Gazi\u201d kelimelerinin kullan\u0131labilmesi i\u00e7in izin al\u0131nmas\u0131n\u0131 istedi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 S\u0131f\u0131r diye ald\u0131\u011f\u0131 otomobil boyal\u0131 ve cam\u0131 de\u011fi\u015fmi\u015f \u00e7\u0131kt\u0131!Gaziantep'te 'ka\u00e7ak sigara' operasyonu: 3 g\u00f6zalt\u0131T\u00fcrkiye'nin ilk y\u00fcz nakillisi U\u011fur Acar: Tek iste\u011fim evlenmek
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