HABER

İçişleri Bakanlığı: 831 sosyal medya hesabı hakkında adli işlem başlatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.01.2019 17:08 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 2018-2019 futbol sezonunun ilk yarısında sosyal medyada, 'hakaret, tehdit, şiddet' içerikli paylaşımlarda bulunan 831 hesapla ilgili adli işlem başlatıldığını açıkladı.

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, 2018-2019 futbol sezonunun ilk yarısında sosyal medyada, 'hakaret, tehdit, şiddet' içerikli paylaşımlarda bulunan 831 hesapla ilgili adli işlem başlatıldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi ile Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlıkları koordinesinde 2018-2019 sezonunun ilk yarısında, '6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna' muhalefet eden, hakaret, tehdit ve şiddet içerikli paylaşımlarda bulunan 831 hesap ile ilgili adli işlemlerin başlatıldığına dikkat çekildi. Açıklamada, "Sosyal medyada suç işlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyip, yasal çerçevede mücadele kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.

PARTNERAmeliyat sonrası böyle görünüyordu! Son hali şoke ettiAmeliyat sonrası böyle görünüyordu! Son hali şoke etti
İzmir'de kuru yemiş fabrikasında yangın (2)İzmir'de kuru yemiş fabrikasında yangın (2)
İnşaattan düşen Suriyeli işçi hayatını kaybettiİnşaattan düşen Suriyeli işçi hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Google'a göre İstanbul ve Ankara seçimlerini kim kazanacak?

Google'a göre İstanbul ve Ankara seçimlerini kim kazanacak?

İpler çok gerildi! 'Savaş için sabırsızız!'

İpler çok gerildi! 'Savaş için sabırsızız!'

Her ay 80 lirasını devlet ödeyecek

Her ay 80 lirasını devlet ödeyecek

G.Saray'da forvette mutlu son

G.Saray'da forvette mutlu son

'Erdoğan'ı ikna etti, Binali Yıldırım istifa edecek!'

'Erdoğan'ı ikna etti, Binali Yıldırım istifa edecek!'

Böyle uyardı: Sayın Erdoğan... Yeni saldırı geliyor

Böyle uyardı: Sayın Erdoğan... Yeni saldırı geliyor

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Şeytani plan güvenlik kamerasına takıldı! Kuyumcudan...

Şeytani plan güvenlik kamerasına takıldı! Kuyumcudan...

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmr'de çocuk, traktör tekerinin altına şıkıştı

Şok geçirdi! Zamanla yarış...

Adana'da açığa alınan lise müdürü, ahırda ölü bulundu

Açığa alınan lise müdürü, ahırda ölü bulundu

Instagram'da tanıştı, metruk binada tecavüze kalkıştı

Korkunç olay! Instagram'da tanıştı, tecavüze kalkıştı

İstanbul'da bir genelevin bahçesinde düşüp, başını vuran adam öldü

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Vahşet! Kesik kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları bulundu

Vahşet! Kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları...

Adana'daki sır ölümün ardından dram çıktı: Kimseye acı çektirmek istemiyorum!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.