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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 879 DÜZENSİZ GÖÇMEN VE BİN 451 ARANAN KİŞİ YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 11:43 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 879 DÜZENSİZ GÖÇMEN VE BİN 451 ARANAN KİŞİ YAKALANDI İçişleri Bakanlığı, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla dün, ülke genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda bin 879 düzensiz göçmenin ve  bin 451 aranan kişinin yakalandığını açıkladı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 879 DÜZENSİZ GÖÇMEN VE BİN 451 ARANAN KİŞİ YAKALANDI

İçişleri Bakanlığı, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla dün, ülke genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda bin 879 düzensiz göçmenin ve bin 451 aranan kişinin yakalandığını açıkladı.

UYGULAMAYA 12 BİN 760 EKİP VE 49 BİN 914 PERSONEL KATILDI

Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından, ülke genelinde eş zamanlı "Göçmen Kaçakçılığı ve Yasa Dışı Bahis Uygulamaları” operasyonu düzenlendiği belirtildi. Uygulamaya 12 bin 760 ekibin ve 49 bin 914 personelin katıldığı bildirildi. Yasa dışı bahis uygulamalarına ve göçmen kaçakçılığına karşı gerçekleştirilen operasyonların dün, 00.00-18.00 saatleri arasında göçmen kaçakçılığına, 14.00-18.00 saatleri arasında yasa dışı bahis uygulamalarına yönelik yapıldığı açıklandı.

BİN 879 DÜZENSİZ GÖÇMEN VE 902 ARANAN KİŞİ YAKALANDI

Açıklamada, göçmen kaçakçılığı uygulamasında bin 506 noktada, 52 organizatörün tespit edildiği ve bin 879 düzensiz göçmen ile aranan 902 kişinin yakalandığı bildirildi.

ARANA 549 KİŞİ YAKALANDI VE BAHİS OYNATILAN 97 İŞ YERİ KAPATILDI

Yasa dışı bahis uygulamalarına yönelik yapılan operasyonlarda ise yasa dışı bahis oynatılan 97 iş yerinde, bahis oynatan 153 kişi hakkında adli işlem, bahis oynayan 267 kişi hakkında da idari işlem yapıldığı açıklandı. Ayrıca uygulamada 36 kişinin gözaltına alındığı ve aranan 549 kişinin yakalandığı bildirildi.

2 BİN 872 ARACA İDARİ İŞLEM UYGULANIRKEN 593 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Bakanlığın yaptığı açıklamada, operasyonlar sonucunda 2 bin 872 araca idari işlem uygulandığı ve 593 aracın trafikten men edildiği belirtildi. Ayrıca 121 bilgisayarın, 42 bin 518 TL paranın, 27 yazıcının, 1 el bombasının, 7 tabancanın, 11 kurusıkı tabancanın, 17 av tüfeğinin, 120 fişeğin, 107 kök kenevirin, 241 gram esrarın, 8 gram bonzainin, 30 metamfetaminin, 5 bin 950 paket kaçak sigaranın, 46 litre kaçak içkinin, 350 kamyon ve otobüsün , 4 tekne ve botun , 12 cep telefonunun, 4 sigaramatiğin, 5 oyun makinesinin ve çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponunun ele geçirildiği bildirildi. Açıklamaya 7 yasal iddaa bayisi hakkında yasa dışı bahis oynatmaktan adli işlem yapıldığı ve yasa dışı bahis uygulamasında mühür fekki yaptığı tespit edilen 4 iş yerinin tekrar kapatıldığı da eklendi.

Görüntü Dökümü:

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-Göçmen kaçakçılığı operasyonundan görüntü

-Yasa dışı bahis uygulamaları operasyonundan görüntü

Haber: Müge YARIMBATMAN (ANKARA - DHA)​

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