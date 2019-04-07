İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 879 DÜZENSİZ GÖÇMEN VE BİN 451 ARANAN KİŞİ YAKALANDI

İçişleri Bakanlığı, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla dün, ülke genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda bin 879 düzensiz göçmenin ve bin 451 aranan kişinin yakalandığını açıkladı.

UYGULAMAYA 12 BİN 760 EKİP VE 49 BİN 914 PERSONEL KATILDI

Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından, ülke genelinde eş zamanlı "Göçmen Kaçakçılığı ve Yasa Dışı Bahis Uygulamaları” operasyonu düzenlendiği belirtildi. Uygulamaya 12 bin 760 ekibin ve 49 bin 914 personelin katıldığı bildirildi. Yasa dışı bahis uygulamalarına ve göçmen kaçakçılığına karşı gerçekleştirilen operasyonların dün, 00.00-18.00 saatleri arasında göçmen kaçakçılığına, 14.00-18.00 saatleri arasında yasa dışı bahis uygulamalarına yönelik yapıldığı açıklandı.

BİN 879 DÜZENSİZ GÖÇMEN VE 902 ARANAN KİŞİ YAKALANDI

Açıklamada, göçmen kaçakçılığı uygulamasında bin 506 noktada, 52 organizatörün tespit edildiği ve bin 879 düzensiz göçmen ile aranan 902 kişinin yakalandığı bildirildi.