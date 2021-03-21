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  4. İçişleri Bakanlığı açıkladı: 2 bin 764 yabancı terörist sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 2 bin 764 yabancı terörist sınır dışı edildi

21.03.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, Türkiye’nin sınır içinde ve sınır ötesinde güvenliğine yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde 2019 yılından bugüne dek 67 uyruktan toplam 2 bin 764 yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 2 bin 764 yabancı terörist sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığınca PKK/PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerine katılmak üzere ülkelerinden gelen yabancı terörist savaşçıların sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalara devam ediliyor. Bu kapsamda güvenlik güçlerince 2019‘da bin 595, 2020’de bin 19, 2021’in ilk 2,5 aylık döneminde 150 olmak üzere toplam 2 bin 764 yabancı terörist yakalanarak ülkelerine sınır dışı edildi.

Sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçıların uyruk dağılımına bakıldığında AB ülkelerine çok sayıda teröristin iade edildiği görüldü. Buna göre 2019 yılında 11 Avrupa Birliği ülkesine 117 yabancı geri gönderilirken, 2020 yılında 8 AB ülkesinden 95 yabancı terörist savaşçı ülkesine iade edildi. Bu yılın 2,5 aylık döneminde ise 3 AB ülkesinden 12 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi.

Son üç yılda ülkesine iade edilen AB uyruklu teröristlerin 66’sı Fransa, 57’si Almanya, 22’si Hollanda, 14’ü İsveç ve 7’si ise İsviçre uyruklu oldu.

Kaynak: İHA

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pkk İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği DEAŞ

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