HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İçişleri Bakanlığı açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2020 22:50 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı Tunceli Ovacık kırsalında süren operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Soylu, Twitter hesabından "terörle mücadeleye" ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Bu hafta sonu terör örgütü için kabus oldu. Kahraman jandarmamızın hava desteği ile yaptığı operasyonda Tunceli Ovacık kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi. Hafta sonu sadece yurt içerisinde 14 terörist etkisiz hale geldi."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mahallelinin 20 yıllık veresiye borcunu kapattı ama bakkal isyan ettiMahallelinin 20 yıllık veresiye borcunu kapattı ama bakkal isyan etti
Bursa'daki şehidin kimliği belli olduBursa'daki şehidin kimliği belli oldu
Koronavirüsün Türkiye’deki ayak iziKoronavirüsün Türkiye’deki ayak izi

En Çok Okunan Haberler

Yasağı ihlal edip, bayram ziyaretine gittiler! Pahalıya mal oldu

Yasağı ihlal edip, bayram ziyaretine gittiler! Pahalıya mal oldu

İmamoğlu'nun türbedeki görüntüsüne Gökçek'ten çok sert tepki

İmamoğlu'nun türbedeki görüntüsüne Gökçek'ten çok sert tepki

Kamuda kimler idari izinli sayılacak?

Kamuda kimler idari izinli sayılacak?

3 jokerini de kullandı! Damga vuran soru

3 jokerini de kullandı! Damga vuran soru

Gizemli hayırsever kadın mahallelinin veresiye borcunu kapattı!

Gizemli hayırsever kadın mahallelinin veresiye borcunu kapattı!

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bakan Soylu duyurdu! Binbaşıyı şehit eden terörist öldürüldü

Bakan Soylu duyurdu! Binbaşıyı şehit eden terörist öldürüldü

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Canlı yayında sözü kesilen İnce programı terk etti

Canlı yayında sözü kesilen İnce programı terk etti

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Ankara'da örümcek paniği

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Ankara'da örümcek paniği

Diğer Haberler
Bursa'daki şehidin kimliği belli oldu

Bursa'daki şehidin kimliği belli oldu

Ekipler su kuyusuna düşen köpeği kurtarmak için seferber oldu

Ekipler su kuyusuna düşen köpeği kurtarmak için seferber oldu

İş adamı ormanlık alanda kanlar içinde bulunmuştu! Acı haber

İş adamı ormanlık alanda kanlar içinde bulunmuştu! Acı haber

YouTube kanalında çocuk cinsel istismarı! Harekete geçildi

YouTube kanalında çocuk cinsel istismarı!

Yürürken fark etti! Yol kenarında 3 aylık cenin buldu

Yol kenarında 3 aylık cenin buldu

Aracı yanlış vitese atınca site bahçesine devrildi

Aracı yanlış vitese atınca site bahçesine devrildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.