İçişleri Bakanlığı açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Soylu, Twitter hesabından "terörle mücadeleye" ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Bu hafta sonu terör örgütü için kabus oldu. Kahraman jandarmamızın hava desteği ile yaptığı operasyonda Tunceli Ovacık kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi. Hafta sonu sadece yurt içerisinde 14 terörist etkisiz hale geldi."

