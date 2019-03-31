HABER

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 4 kişi hayatını kaybetti

SEÇİM HABERLERİ  | 31.03.2019 16:23 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, "Aldığımız tüm önlemlere rağmen 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında şu ana kadar 2 vatandaşımız seçim öncesi, 2 vatandaşımız seçim günü saat 15.00 itibarıyla olmak üzere toplamda 4 vatandaşımız yaşanan olaylar sonucunda hayatını kaybetmiştir" denildi.

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 4 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığından, saat 15.00 itibarıyla illerden 310 seçim olayı bilgisinin ulaştığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde tüm vatandaşların özgürce, herhangi bir baskıya maruz kalmadan oylarını kullanmaları için gerekli tedbirler planlandığı ve sahada meydana gelen olaylara göre tedbirlerin güncellendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saat 15.00 itibarıyla Bakanlığımıza illerimizden 310 seçim olayı bilgisi ulaşmıştır. 62'si 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'a Muhalefet, 51'i oy pusulaların fotoğraflarını çekme, 35'i tehdit ve hakaret, 62'si kasten yaralama ve darp, 15'i oy verme düzenini bozma, 11'i seçim evrak ve malzemeleri üzerindeki suçlar, 20'si izinsiz silah taşıma ve 54'ü diğer suçlar olmak üzere toplam 310 olay meydana gelmiştir.

Aldığımız tüm önlemlere rağmen 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında şu ana kadar 2 vatandaşımız seçim öncesi, 2 vatandaşımız seçim günü saat 15.00 itibarıyla olmak üzere toplamda 4 kişi yaşanan olaylar sonucunda hayatını kaybetti. 2014 Mahalli İdare Genel Seçimleri'nde 5 kişi seçim öncesi, 12 kişi seçim günü olmak üzere toplam 17 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz."

Kaynak: AA

PARTNEREvsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!Evsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!
Kilis seçim sonuçları 2019: Hangi parti, hangi aday? Kilis seçim sonuçları 2019: Hangi parti, hangi aday?
Hisarcık seçim sonuçları 2019: Kütahya ilinin Hisarcık ilçesinde hangi parti, hangi aday?Hisarcık seçim sonuçları 2019: Kütahya ilinin Hisarcık ilçesinde hangi parti, hangi aday?
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı yerel seçim seçim 2019

En Çok Okunan Haberler

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Meral Akşener seçim uyarısını yineledi: 1 Nisan'dan itibaren...

Meral Akşener seçim uyarısını yineledi: 1 Nisan'dan itibaren...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

Seçime 3 gün kala 24 Haziran seçimini bilen şirketten son anket!

Seçime 3 gün kala 24 Haziran seçimini bilen şirketten son anket!

Diğer Haberler
Besni seçim sonuçları 2019: Adıyaman ilinin ilçesinde hangi parti, hangi aday?

Besni seçim sonuçları 2019: Adıyaman ilinin ilçesinde hangi parti, hangi aday?

Burhaniye seçim sonuçları 2019: Balıkesir ilinin Burhaniye ilçesinde hangi parti, hangi aday?

Burhaniye seçim sonuçları 2019: Balıkesir ilinin Burhaniye ilçesinde hangi parti, hangi aday?

Canik seçim sonuçları 2019: Samsun ilinin Canik ilçesinde hangi parti, hangi aday?

Canik seçim sonuçları 2019: Samsun ilinin Canik ilçesinde hangi parti, hangi aday?

Arguvan seçim sonuçları 2019: Malatya ilinin Arguvan ilçesinde hangi parti, hangi aday?

Arguvan seçim sonuçları 2019: Malatya ilinin Arguvan ilçesinde hangi parti, hangi aday?

Tarsus seçim sonuçları 2019: Mersin ilinin Tarsus ilçesinde hangi parti, hangi aday?

Tarsus seçim sonuçları 2019: Mersin ilinin Tarsus ilçesinde hangi parti, hangi aday?

Çağlayancerit seçim sonuçları 2019: Kahramanmaraş ilinin Çağlayancerit ilçesinde hangi parti, hangi aday?

Çağlayancerit seçim sonuçları 2019: Kahramanmaraş ilinin Çağlayancerit ilçesinde hangi parti, hangi aday?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.