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  4. İçişleri Bakanlığı açıkladı: 53 günde 5 milyon 674 bin 281 haneye ulaşıldı

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 53 günde 5 milyon 674 bin 281 haneye ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2020 13:59 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, Vefa Sosyal Destek Gruplarının 53 günde 5 milyon 674 bin 281 haneye ulaştığını bildirdi. ​

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 53 günde 5 milyon 674 bin 281 haneye ulaşıldı

İçişleri Bakanlığı, "Vefa iletişim sistemi üzerinden 1 milyon 980 bin 795 seyahat izin belgesi başvurusu yapıldı, 806 bin 767'si onaylandı." açıklamasını yaptı.

Ayrıntılar birazdan...

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