İçişleri Bakanlığı açıkladı: 53 günde 5 milyon 674 bin 281 haneye ulaşıldı

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131, "Vefa ileti\u015fim sistemi \u00fczerinden 1 milyon 980 bin 795 seyahat izin belgesi ba\u015fvurusu yap\u0131ld\u0131, 806 bin 767'si onayland\u0131." a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapt\u0131. \nAyr\u0131nt\u0131lar birazdan...\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130'D\u00fcnyan\u0131n en iyisi' diyerek duyurdu! ATAK helikopterine s\u00fcrpriz talip\u00d6zdil'den 'ka\u00e7ak villa' tart\u0131\u015fmalar\u0131yla ilgili ilk a\u00e7\u0131klama!Ac\u0131mas\u0131z vir\u00fcs\u00fcn son kurban\u0131 29 g\u00fcnl\u00fck bebek oldu