İçişleri Bakanlığı açıkladı! 81 ilde denetim

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimlerince, günübirlik evler başta olmak üzere kimlik bildirme kanununa tabi konaklama tesislerinde koronavirüs tedbirlerine yönelik işletmelerin denetlenmesi, aranan kişilerin yakalanması ve varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı olarak 'Günübirlik Evler ve Pandemi Tedbirleri Uygulaması' gerçekleştirildi. 4 bin 611 günübirlik işletici ve bu işleticilere ait 14 bin 872 günübirlik ev ile 12 bin 42 konaklama tesisinde gerçekleştirilen uygulamada, 30 bin 922 emniyet ve jandarma personeli görev aldı. 81 ilde gerçekleştirilen uygulamalarda; Kimlik Bildirme Kanununa muhalefet etmekten 58 tesis ve 171 günübirlik ev işletmecisine idari işlem uygulanırken, 4 tesis ile 42 günübirlik ev işletmesi kapatıldı.

ARANAN 478 KİŞİ YAKALANDI

Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamalarda; çeşitli suçlardan aranan 478 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda ateşli silah, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 570 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ayrıca koranavirüs tedbirlerine uymayan 7 tesis ve 11 günübirlik işleticiye idari işlem yapılırken, 5 günübirlik işletme de kapatıldı.

Kaynak: DHA

