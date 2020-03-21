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  4. İçişleri Bakanlığı açıkladı! Berber, kuaför ve güzellik merkezleri kapatıldı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Berber, kuaför ve güzellik merkezleri kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2020 14:38 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine “Koronavirüs Tedbirleri” kapsamında gönderdiği ek genelgeyle birlikte, berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetlerini 21 Mart 2020 tarihinde saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durdurdu.

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Berber, kuaför ve güzellik merkezleri kapatıldı

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Koronavirüs konulu ek bir genelge daha gönderdi. Bakanlık genelgeyle birlikte vatandaşların bir arada bulunmaları ve yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetlerini 21 Mart 2020 tarihinde saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durdurdu.

Bakanlık tarafından söz konusu bu tedbirlere ilişkin gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması ve kolluk birimleri tarafından konun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi.

(İHA)

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