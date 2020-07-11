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İçişleri Bakanlığı açıkladı! Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2020 11:22 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, Erzurum'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle gri listede yer alan "Hejar" kod adlı Halis Eroğlu olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Erzurum'un Şenkaya ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, bir terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristin, terörden arananlar listesinde 500 bin liraya kadar ödülle gri listede yer alan "Hejar" kod adlı Halis Eroğlu olduğu tespit edildi. Operasyonda ayrıca bir AK-47 kalaşnikof tüfeği, bir tabanca, iki el bombası ele geçirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.

(AA)

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