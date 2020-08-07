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  4. İçişleri Bakanlığı açıkladı! İşte karantina uygulanan yer sayısı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! İşte karantina uygulanan yer sayısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2020 09:56 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cuma günü saat 09.30 itibarıyla ile 32 ilimizde, 4 belde, 37 köy, 39 mahalle ve 3 mezra olmak üzere toplam 83 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır" denildi.

İçişleri Bakanlığı açıkladı! İşte karantina uygulanan yer sayısı

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

Cuma günü saat 09.30 itibarıyla ile 32 ilimizde, 4 belde, 37 köy, 39 mahalle ve 3 mezra olmak üzere toplam 83 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 54.053’dür.

Ülkemizde koronavirüs salgını sürecinde; bugün itibarıyla 68 ilimizde, 5 ilçe (3 İlçe 2 İlçe Merkezi), 24 belde, 354 köy, 352 mahalle, 53 mezra olmak üzere toplam 788 yerleşim yerinde, 623.766 kişi karantina altına alındı.

DHA

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