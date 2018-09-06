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İçişleri Bakanlığı açıkladı! Musa Çetiner öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 12:40 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama, kırmızı listede yer alan Musa Çetiner terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Musa Çetiner öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, 4 milyon TL ödüllü terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan sözde Dersim saha sorumlusu Çetin Kombat kod adlı Musa Çetiner'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 30 Temmuz tarihinde Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca Pülümür ilçesi Akdik köyü Söğütlü Mahallesi'nde icra edilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin yapılan DNA testi sonucu sözde Dersim saha sorumlusu Çetin Kombat kod adlı Musa Çetiner olduğunun tespit edildiği ve Çetiner’in ‘terörden arananlar listesinde’ kırmızı kategoride arandığı, silahlı terör örgütüne üye olma, adam öldürmek, devletin egemenliği altında bulunan topraklarda bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya çalışma suçları olmak üzere toplam 10 suçtan arandığı belirtildi.

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Etkisiz hale getirilen terörist Çetiner’in Tunceli Nizamiye İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Karakoluna yönelik 22 Ağustos 2016 tarihinde eş zamanlı gerçekleşen ve 1 askerin şehit olduğu eylemi planladığı, 15 Temmuz 2016 tarihinde Nazimiye Kılköy Jandarma Karakol Komutanlığına bombalı araçla yapılan ve 1 askeri personelin hafif şekilde yaralandığı olayı planlayan ve yöneten olduğu, 2004 yılı Mayıs ayında Tendürek Dağı Esnemez köyü bölgesinde güvenlik güçleriyle silahlı çatışmaya girdiği, 16 Temmuz 2006 tarihinde Kars-Erzurum ara hattındaki tren yolunun mayınlanması olayını gerçekleştirdiği, 2005 yılında Çetinli köy yoluna mayın döşenerek 2 askerin şehit edilmesi, 3 Eylül 2011 tarihinde Iğdır Emniyet Müdürlüğüne saldırının talimatını verdiği, 13 Ekim 2011 tarihinde Iğdır ili Pamuk Geçidi'nde askeri konvoya saldırının talimatını verdiği, 26 Ekim 2011 tarihinde Doğubayazıt-lğdır yolunun kesilerek tır yakma, 26 Ekim 2011 tarihinde Iğdır ilinde iş makinelerinin yakılmasının talimatını verdiği, 11 Kasım 2011 günü Doğubayazıt-Çaldıran yolunda şantiye ve araçların yakılması olayının talimatını verdiği, 29 Nisan 2012 tarihinde Ağrı Doğubayazıt Aşağı Güngören Köyü bölgesinde yola EYP konulmasının talimatını verdiği, 30 Nisan 2012 tarihinde Doğubayazıt Karakol Tepe bölgesindeki pusu kuvveti ile silahlı çatışma, 28 Mayıs 2012 tarihinde, Iğdır-Korhan yolunun kesilmesi, 24 Mayıs 2012 tarihinde Iğdır Korhan Jandarma Karakolu yolunun kesilmesi, 31 Mayıs 2012 tarihinde Doğubayazıt asayiş sınır birliğine taciz, 6 Haziran 2012 tarihinde Ağrı İl Özel İdaresine ait greyderin yakılarak bir vatandaşın kaçırılmasının talimatını verdiği, 7 Haziran 2012 tarihinde Doğubayazıt boru hattına EYP'li saldırı, 8 Haziran 2012 tarihinde Diyadin İlçe Jandarma Komutanlığı nöbet kulübesine taciz ve 1 güvenlik korucusunun yaralanması, 18 Haziran 2012 tarihinde Iğdır-Aralık yolunun kesilmesi, 18 Haziran 2012 tarihinde Iğdır Serdarbulak Yaylası bölgesinde araç yakılması ve şoförün kaçırılması, 1 Temmuz 2012 tarihinde Doğubayazıt Çiftlikköy köyü baz istasyonuna sabotaj, 4 Ağustos 2012 tarihinde Doğubayazıt Somkaya köyü Vantaş Şirketine ait şantiye araçlarının yakılarak bir şahsın kaçırılarak, bir şahsın da yaralanmasının talimatını verdiği, 18 Eylül 2012 tarihinde Doğubayazıt Karakent köyü Soner İnşaatında bulunan vatandaşların kaçırılması ve 1 vatandaşın öldürülmesi eylemlerinin faili olduğu belirlendi.

Kaynak: DHA

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İçişleri Bakanlığı musa çetiner kırmızı liste

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Bence bu içişleri bu aralar dolar gündemini degiştirmek için her gün bişeler sıkıyo
tek bir terörist kalmayacak.tek bir terörist devlet te kalmayacak.bunu Türkiye yapacaktır
PKK YA BİTECEK YA BİTECEK BAŞKA YOLU YOK
Adam 70 yasında görunuyor ıyıde olmuş
.
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