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  4. İçişleri Bakanlığı açıkladı! Parka koyulan EYP imha edildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Parka koyulan EYP imha edildi

18.09.2021 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, Gaziantep'te bombalı eylem girişiminin polisin dikkati sonucu engellendiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Parka koyulan EYP imha edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gaziantep Emniyet Müdürlüğünün, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün kentte güvenlik güçleri, kamu kurum ve kuruluşları ile halkın yoğun olarak bulunduğu alanlara yönelik eylem arayışı içerisine olduğuna dair bilgiler edindiği belirtildi.

İL GENELİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Bunun üzerine il genelinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Şehitkamil ilçesi, Valilik binası arkasında bulunan 100. Yıl Parkı içerisinde şüpheli paket görülmesi üzerine, bölgede gerekli tedbirler alındı. Bomba İmha ekiplerince şüpheli paket, jammer (sinyal bozucu) da kullanılarak kontrollü şekilde patlatıldı. İlk belirlemelere göre şüpheli paketin içerisinde el yapımı patlayıcı düzeneği olduğu tespit edildi." (AA)

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İçişleri Bakanlığı
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