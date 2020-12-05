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İçişleri Bakanlığı açıkladı! 'Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu' başlatıldı
İçişleri Bakanlığı açıkladı! 'Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu' başlatıldı
05.12.2020 10:23 |
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Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te 2 bin 571 personelin katılımıyla "Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu"nun başlatıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te 2 bin 571 personelin katılımıyla "Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu"nun başlatıldığını açıkladı.
Ayrıntılar birazdan...