IHAAW121002-ASA/05-01-2019

- İçişleri Bakanlığı: "Aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi, anında müdahale edilebilmesi için alınan önlemler ve KADES uygulaması sayesinde kadın cinayetleri yüzde 21 oranında azaldı."

05.01.2019 12:10:02 TSI

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