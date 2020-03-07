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İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu iki terörist savaşçı sınır dışı edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2020 15:24 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, Almanya uyruklu iki yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu iki terörist savaşçı sınır dışı edildi

Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerinin sürdüğü ifade edilen bakanlık açıklamasında, Almanya uyruklu iki kişinin sınır dışı edildiği kaydedildi.

(AA)

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Almanya İçişleri Bakanlığı Sınır Dışı yabancı terörist savaşçı

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