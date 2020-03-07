İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu iki terörist savaşçı sınır dışı edildi

Yabanc\u0131 ter\u00f6rist sava\u015f\u00e7\u0131lar\u0131n \u00fclkelerine iadelerinin s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc ifade edilen bakanl\u0131k a\u00e7\u0131klamas\u0131nda, Almanya uyruklu iki ki\u015finin s\u0131n\u0131r d\u0131\u015f\u0131 edildi\u011fi kaydedildi.\n(AA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Sahil G\u00fcvenlik, Yunan botunu b\u00f6yle uzakla\u015ft\u0131rd\u0131Avukat\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131: Bug\u00fcne kadar yap\u0131lan en titiz soru\u015fturmaDikkat! Bu hastal\u0131k k\u00f6rl\u00fck ve uzuv kay\u0131plar\u0131na neden oluyor