İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan Araştırma Merkezine atanan personel, önceki statülerinden kaynaklanan rütbe, unvan, kimlik ve sosyal haklarını kullanamayacak "İçişleri Bakanlığı Araştırma Merkezi Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle, Bakanlık bünyesinde kurulan Araştırma Merkezinin ve buna bağlı olarak oluşturulabilecek çalışma gruplarının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları düzenlendi. Yönetmelik, Bakanlığa bağlı kuruluşlar bünyesinde görev yapmaktayken terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu değerlendirmesiyle kamu görevinden, meslekten veya görevden çıkarılan ya da ilişiği kesilenlerden haklarında daha sonra mahkemeler tarafından göreve iade mahiyetinde karar verilenler ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından başvurunun kabulü kararı verilenlerden eski kadro veya rütbesine atanması Bakan onayıyla uygun görülmeyip Araştırma Merkezinde istihdam edilmesi uygun görülen subay, astsubay, uzman jandarmalar ile Emniyet Genel Müdürlüğünde emniyet hizmetleri sınıfına tabi olanlar ile bu birimlerde çalışanları kapsıyor. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Ahmet Kural’a yüklenenler Kaan’a karşı neden sessiz Çakma Kangallara dikkat Antrenör annesiyle 9 yılda 121 madalya kazandı

- Merkezin görevleri Buna göre, Araştırma Merkezi, kurulan çalışma gruplarının iş ve işlemlerinin yürütülmesinde merkez ve taşra teşkilatlarıyla koordinasyonu sağlayacak, ihtiyaç duyulan konularda görüş, değerlendirme, bilgi notu ve rapor hazırlayacak, Bakanlık veya Personel Genel Müdürlüğü tarafından verilen benzer nitelikteki görevleri yapacak. Araştırma Merkezine bağlı çalışma grupları, uygun görülen illerde Bakan onayıyla kurulabilecek. Valinin görevlendireceği vali yardımcısının gözetim ve denetiminde çalışmak üzere yine vali tarafından görevlendirilecek valilik birim müdürü ile araştırmacılar ve diğer personel çalışma grubunda görev yapacak. Gerek görülmesi halinde çalışma grubundan sorumlu vali yardımcısının talebi üzerine ilgili mevzuata uygun olarak valilik ve Bakanlığa bağlı kuruluşların il teşkilatlarından yeterli sayıda idari personel vali onayıyla bu birimlerde görevlendirilebilecek. Kurulan çalışma grupları, Bakan onayıyla sonlandırılabilecek. - Personelin ataması Binbaşı ve üstü rütbelerde olanlar ile her sınıftaki emniyet müdürlerinden haklarında göreve iade mahiyetinde mahkeme kararı veya başvurunun kabulüne ilişkin komisyon kararı verilenlerden eski kadro, rütbe veya unvanına atanması uygun görülmeyenler hakkında ilgili birimce Bakan onayı alınacak.