İçişleri Bakanlığı aşı olma sırası 2021... İşte polis ve bekçilerin aşı olma sırası! EGM çalışanları ne zaman aşı olacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde çalışanlar ne zaman aşı olacak sorusuna cevap arayan polis, bekçi ve tüm İçişleri Bakanlığı çalışanları için Sağlık Bakanlığından açıklama geldi. Sağlık Bakanlığına ait covid19asi.saglik.gov.tr sitesinde paylaşılan listeye göre EGM çalışanları 2. sırada yer aldı. Aşı olacak meslek gruplarının tam listesinin yayınlandığı sayfada, "Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacak" açıklaması yapıldı. Peki İçişleri Bakanlığı çalışanları ne zaman aşı olacak?

POLİS VE BEKÇİLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Bekçi ve polisler ne zaman aşı olacağına dair net bir tarih verilmedi. Sağlık Bakanlığının resmi olarak paylaştığı aşı sayacına göre aşılama oldukça hızlı ilerliyor. https://covid19asi.saglik.gov.tr/ linkinde yapılan aşı sayacına göre EGM çalışanlarının sırasının hızlı bir şekilde gelmesi öngörülüyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ÇALIŞANLARININ AŞI OLMA SIRASI

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan listede; engelli, yaşlı, sağlık çalışanları, koruma evlerinde kalanlar ve çalışanlarla birlikte 65 yaş üstüne öncelik verildi. Bu süreçte Emniyet Genel Müdürlüğü'nde çalışanların aşı olma sırası da 2. olarak belirlendi. İşte İçişleri Bakanlığı'nın da yer aldığı aşı olma sırası...