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İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcıları ve önceki dönem valileri bürokratlarla sahaya iniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 12:20 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı’nca başlatılan İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) projesi kapsamında önceki dönem valileri ile bakan yardımcıları başkanlığında bakanlık bürokratları sahaya iniyor.

İçişleri Bakanlığı’nca başlatılan İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) projesi kapsamında önceki dönem valileri ile bakan yardımcıları başkanlığında bakanlık bürokratları sahaya iniyor.

İçişleri Bakanlığı, kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı, verimli ve ekonomik bir şekilde sunulması, yönetimde katılımın sağlanması, bürokratik süreç ve işlemlerin azaltılarak, vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışının ortaya konulması amacıyla, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla İZDES Projesini hayata geçirdi.

İZDES projesi kapsamında önceki dönem valileri ile bakan yardımcıları başkanlığında bakanlık bürokratları sahaya iniyor. Bürokratlar gruplar halinde 81 ile ziyaret gerçekleştirecek. 40 önceki dönem valisi, İçişleri Bakanlığı'na bağlı taşra teşkilatlarını ziyaret ederek kamu hizmetlerinin kalitesini, hızını, verimini kontrol edecek. Bakan yardımcıları başkanlığındaki bakanlık bürokratları ise halkın nabzını tutacak. Emniyet, asayiş, trafik, 112 Acil Çağrı, nüfus, göç vb. hizmetlerden yararlanan vatandaşlarla yüz yüze görüşülerek hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyeti ölçülecek. Ziyaret sonrası oluşturulan rapor çözüm önerileriyle birlikte merkeze iletilecek.

İKİ ETAP HALİNDE YÜRÜTÜLECEK
İZDES1 ve İZDES2 şeklinde iki etap halinde yürütülen proje kapsamında Bakanlık; İZDES1 etabı ile illerde İçişleri Bakanlığı’na bağlı birimlerin hizmet kapasitelerinin ölçülmesi, merkez ve taşra birimleri arasındaki iletişimin geliştirilmesi, sahadaki görüş ve önerileri doğru şekilde merkeze iletilmesini sağlayacak.
İZDES2 etabı ise, halk toplantıları, il ekonomi toplantıları, muhtar toplantıları ve muhtar bilgi sistemi, trafik güvenliği, uyuşturucuyla mücadele, okul güvenlik koordinatörlüğü, okul servis araçlarının denetlenmesi gibi İçişleri Bakanlığı’nca yürütülen uygulamalarla ilgili muhtarlar, okul aile birlikleri ve sivil toplum örgütleriyle görüş alış verişinde bulunulacak. Ayrıca, emniyet, asayiş, trafik, 112, nüfus, göç ve benzeri hizmetlerden yararlanan vatandaşlarla yüz yüze görüşülerek hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyeti ölçülecek.

ÖNCEKİ DÖNEM VALİLERİ “TAŞRA” TEŞKİLATININ HIZINI, VERİMİNİ KONTROL EDECEK
İZDES1 kapsamında 81 ildeki taşra teşkilatının ziyaret eden Bakanlık personeli, bugüne kadar yaklaşık 4 bin personel ile bir araya geldi. IZDES1 Projesi’nin ikinci etabında ise, bu kez önceki dönem valileri sahaya inecek. Önümüzdeki günlerde valiler gruplar halinde 81 ildeki, valilik birimleri, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik birimi, AFAD İl Müdürlüğü, göç il müdürlüklerindeki personelle tekrar görüşecek. Önceki ziyarette rapor edilen konular tekrar değerlendirilecek ve taşra teşkilatının, istekleri, personel ve teçhizat eksiklikleri, görüş ve önerileri dinlenecek. Toplantı sonrası oluşturulan raporlar, çözüm önerileri ile birlikte merkeze iletecek.

BAKAN YARDIMCILARI VE BERABERİNDEKİ BÜROKRATLAR İSE, VATANDAȘ MEMNUNİYETİNİ SORGULUYOR
40 önceki dönem valisi önümüzdeki günlerde Bakanlığa bağlı taşra teşkilatını ziyaret için sahaya inerken, IZDES2 kapsamında İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcıları ve beraberindeki üst düzey bürokratlar illerde vatandaşları dinlemeye uzun süre önce başladı. Bakan yardımcıları başkanlığındaki bürokratlar, şu ana kadar gruplar halinde 25 ilde vatandaşlarla bire bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde vatandaşlara, emniyet, asayiş, trafik, 112 Acil Çağrı, nüfus, göç gibi bakanlık hizmetlerinin, kalitesi ve memnuniyetleri soruluyor. Bakan yardımcıları ve beraberindeki bürokratların yıl sonuna kadar 81 ilin tamamına gitmeleri hedefleniyor.

ANKARA, (DHA)

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