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  4. İçişleri Bakanlığı: Batman'da 'Kapan-4 Mava Operasyonu' başladı

İçişleri Bakanlığı: Batman'da 'Kapan-4 Mava Operasyonu' başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 09:53 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Batman'da 'Kapan-4 Mava' operasyonunun başlatıldığını açıkladı.

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Batman'da 'Kapan-4 Mava' operasyonunun başlatıldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yurt içinde terörle mücadeleye yönelik olarak bakanlık tarafından geçen hafta başlatılan 'Kapan Operasyonları'nın zorlu hava koşullarına rağmen tüm hızıyla devam ettiği bildirildi. Mardin'de, 'Kapan-1 Bagok' ile başlayan operasyonların, Hatay'da 'Kapan-2 Amanoslar', Hakkari'de 'Kapan-3 Kavaklı' operasyonları ile devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Kapan operasyonları kapsamında Bakanlığımızca Batman'da Mava Barınma Alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla; Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı ve Batman İl Jandarma Komutanının bizzat operasyonu arazide sevk ve idare ettiği, 'Kapan-4 Mava Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 795 personel, 52 operasyonel tim görev alıyor" denildi.

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