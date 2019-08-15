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İçişleri Bakanlığı: Bayram tatilinde 50 kişi yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 10:45 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 5 günlük Kurban Bayramı tatilinde, 33 ilde 45 ölümlü trafik kazasının meydana geldiği ve 50 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

ANKARA, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 5 günlük Kurban Bayramı tatilinde, 33 ilde 45 ölümlü trafik kazasının meydana geldiği ve 50 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı'nda huzur ve güven içinde seyahat edilmesini sağlamak amacıyla 9- 15 Ağustos'ta ülke genelinde çeşitli trafik önlemleri alındı. Alınan tedbirle rağmen 10- 14 Ağustos'taki 5 günlük Kurban Bayramı tatilinde, 33 ilde 45 ölümlü trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 50 kişi hayatını kaybetti.
Konuyla ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"Son 10 yılda motorlu araç sayısındaki yüzde 61 artış ve trafik yüküne rağmen, aynı dönemdeki bayram tatillerinde bir güne düşen can kaybı 15 düzeyinde iken bu bayramda alınan tedbirler sayesinde bu sayı yüzde 34 azalarak 10 düzeyine inmiştir. 2018 yılına göre ise yüzde 39 azalma sağlanmıştır. Tespit ettiğimiz ve tedbir aldığımız 18 ildeki 20 kaza kara noktası ile şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde ölümlü trafik kazası meydana gelmemiştir."
Açıklamanın devamında, bayram tatilini izleyen hafta sonu dönüşler olacağı ve bu nedenle yollarda aşırı yoğunluk olabileceği belirtilerek, sürücülere yorgun ve uykusuz olarak araç kullanmamaları ve kısa aralıklarla mola vermeleri konusunda uyarı yapıldı.

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