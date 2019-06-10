İçişleri Bakanlığı: Bayram tatilinde kazalarda 86 kişi hayatını kaybetti - tekrar

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 73 ölümlü trafik kazası meydana geldiğini, 86 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Ramazan Bayramı'nda trafiğin yoğunlaşacağı merkezler başta olmak üzere tüm ülke genelinde güzergâhlarda tedbirler artırıldı. Tüm güzergahlarda yaklaşık 185 bin trafik personeli, otobüslerde yolcu olarak denetim yapmak için görevlendirilen 760 personel, alınan tedbirleri gözden geçirmek ve yerinde denetlemek için görevlendirilen 66 polis ve jandarma başmüfettiş ile 24 saat esasına göreve yapıldı. Ayrıca, 'Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim: Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük' ve 'Dikkat Sizden Karne Bizden' kampanyaları ile farkındalık yaratılmaya çalışıldı.

OTOBÜSLERDE HİÇ ÖLÜMLÜ KAZA OLMADI

Bayram tatilinde 73 ölümlü trafik kazası meydana gelirken, 86 kişi hayatını kaybetti. Son 10 yılda motorlu araç, sayısındaki yüzde 61 artış ve trafik yüküne rağmen, aynı dönemdeki bayram tatillerinde bir güne düşen can kaybı 20 düzeyinde iken bu bayramda alınan tedbirler sayesinde bu sayı yüzde 51,5 azalarak 10 düzeyine indi. 2018 yılı ile mukayesesinde ise yüzde 48,3 oranında azalma sağlandı.18 ildeki 20 kaza kara noktasında sadece yayaya çarpma şeklinde 1 ölümlü trafik kazası gerçekleşti. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde ölümlü trafik kazası meydana gelmedi.