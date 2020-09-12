İçişleri Bakanlığı, “Bilet satışı sırasında ya da araca alınma esnasında yapılan HES kodu kontrolünde; Covid19 tanılı ya da temaslısı olduğu tespit edilenler firma yetkililerince kolluk birimlerine ve sağlık kuruluşlarına bildirilecek.”
İçişleri Bakanlığı, “Bilet satışı sırasında ya da araca alınma esnasında yapılan HES kodu kontrolünde; Covid19 tanılı ya da temaslısı olduğu tespit edilenler firma yetkililerince kolluk birimlerine ve sağlık kuruluşlarına bildirilecek.”
İçişleri Bakanlığı, “Bilet satışı sırasında ya da araca alınma esnasında yapılan HES kodu kontrolünde; Covid19 tanılı ya da temaslısı olduğu tespit edilenler firma yetkililerince kolluk birimlerine ve sağlık kuruluşlarına bildirilecek.”
İçişleri Bakanlığı, “Bilet satışı sırasında ya da araca alınma esnasında yapılan HES kodu kontrolünde; Covid19 tanılı ya da temaslısı olduğu tespit edilenler firma yetkililerince kolluk birimlerine ve sağlık kuruluşlarına bildirilecek.”