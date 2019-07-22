İçişleri Bakanlığı: Bingöl'de etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2'si arananlar listesinde

İçişleri Bakanlığı, dün Bingöl'ün Yedisu ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2'sinin 'Terörden Arananlar Listesi'nde olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında; 21 Temmuz 2019 tarihinde Bingöl'ün Yedisu ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatılarak, teröristlerden 2'sinin 'Terörden Arananlar Listesi'nde olduğunun tespit edildiği ifade edildi. Açıklamada, "Teröristlerden birinin, 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride yer alan, terör örgütünün sözde Erzurum eyalet komutanı 'Şevin' kod adlı Hülya Kül olduğu, diğer teröristin ise 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan sözde Erzurum eyaleti Çavreş Gücü sorumlusu 'Bahoz Velat' kod adlı Cihan Akalın olduğu belirlenmiştir."

Bakanlık ayrıca, 21 Temmuz 2019 tarihinde Van'da 1'i gri kategoride yer alan 2 teröristin, Van İl Jandarma Komutanlığı’nın çalışması sonucu ikna yoluyla teslim olduğunu, terör örgütüne yönelik yürütülen başarılı operasyonlar ile örgütte çözülme ve kaçışların devam ettiğini belirtti.

ANKARA, (DHA)

