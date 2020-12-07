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İçişleri Bakanlığı: "Bingöl’de terör örgütüne ait depo ve sığınaklarda 135 kilogram toz esrar ele geçirildi."

07.12.2020 11:53 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı: "Bingöl’de terör örgütüne ait depo ve sığınaklarda 135 kilogram toz esrar ele geçirildi."

İçişleri Bakanlığı: "Bingöl’de terör örgütüne ait depo ve sığınaklarda 135 kilogram toz esrar ele geçirildi."

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