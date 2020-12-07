-
Haberler
-
HABER
-
Güncel
-
İçişleri Bakanlığı: "Bingöl’de terör örgütüne ait depo ve sığınaklarda 135 kilogram toz esrar ele geçirildi."
İçişleri Bakanlığı: "Bingöl’de terör örgütüne ait depo ve sığınaklarda 135 kilogram toz esrar ele geçirildi."
07.12.2020 11:53 |
Son Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı: "Bingöl’de terör örgütüne ait depo ve sığınaklarda 135 kilogram toz esrar ele geçirildi."
İçişleri Bakanlığı: "Bingöl’de terör örgütüne ait depo ve sığınaklarda 135 kilogram toz esrar ele geçirildi."