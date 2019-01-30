IHAAW123346-ASA/31-12-2018

- İçişleri Bakanlığı, bir yıl içerisinde 107’si sözde üst düzey olmak üzere toplam bin 746 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

31.12.2018 12:33:46 TSI

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