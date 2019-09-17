Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan: “1340 yıldan beri acısını tüm tazeliğiyle içimizde yaşadığımız, yeryüzü var olduğu müddetçe tüm Müslümanların, tüm inananların bu acıyı içinde hissedeceği bir aydayız”