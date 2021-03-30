İçişleri Bakanlığı: "Bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ve Sirt İllerinde “EREN-12 GÜLEŞLİ” Operasyonu başlatıldı."
İçişleri Bakanlığı: "Bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ve Sirt İllerinde “EREN-12 GÜLEŞLİ” Operasyonu başlatıldı."
İçişleri Bakanlığı: "Bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ve Sirt İllerinde “EREN-12 GÜLEŞLİ” Operasyonu başlatıldı."
İçişleri Bakanlığı: "Bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ve Sirt İllerinde “EREN-12 GÜLEŞLİ” Operasyonu başlatıldı."