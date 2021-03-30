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  4. İçişleri Bakanlığı: "Bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ve Sirt İllerinde “EREN-12 GÜLEŞLİ” Operasyonu başlatıldı."

İçişleri Bakanlığı: "Bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ve Sirt İllerinde “EREN-12 GÜLEŞLİ” Operasyonu başlatıldı."

30.03.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı: "Bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ve Sirt İllerinde “EREN-12 GÜLEŞLİ” Operasyonu başlatıldı."

İçişleri Bakanlığı: "Bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ve Sirt İllerinde “EREN-12 GÜLEŞLİ” Operasyonu başlatıldı."

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