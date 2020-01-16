İçişleri Bakanlığı: "Bugün 1 İsveç uyruklu yabancı terörist ülkesine sınır dışı edilmiştir."

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131: "Bug\u00fcn 1 \u0130sve\u00e7 uyruklu yabanc\u0131 ter\u00f6rist \u00fclkesine s\u0131n\u0131r d\u0131\u015f\u0131 edilmi\u015ftir."G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Babacan'\u0131n partisiyle ilgili fla\u015f geli\u015fme! 20 Ocak deniyordu ama...Son dakika! \u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 duyurdu: \u0130sve\u00e7 uyruklu DEA\u015e'l\u0131 s\u0131n\u0131r d\u0131\u015f\u0131 edildiAyval\u0131k\u2019ta jeotermale yarg\u0131 freni
Okuyucu Yorumları 0 yorum