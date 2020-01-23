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İçişleri Bakanlığı: “Bugün Almanya uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir”

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 15:52 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, Alman uyruklu 1 teröristin sınır dışı edildiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, yabancı terörist savaşçılarının (YTS) ülkesine iade edildiği hatırlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, Alman uyruklu 1 teröristin sınır dışı edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yabancı terörist savaşçılarının (YTS) ülkesine iade edildiği hatırlatıldı. Bu kapsamda Alman Vatandaşı 1 YTS’nin sınır dışı edildiği kaydedildi.
11 Kasım 2019’dan bugüne kadar ülkesine iade edilen YTS sayısının 196 olduğu belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Almanya uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir.
Böylelikle 11 Kasım 2019 tarihinden bugüne kadar ülkesine iade edilen YTS sayısı 196 olmuştur.”

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