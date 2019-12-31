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  4. İçişleri Bakanlığı bürokratları yeni yılı görev başında karşılayacak

İçişleri Bakanlığı bürokratları yeni yılı görev başında karşılayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 20:09 | Son Güncelleme

Bakan Soylu ve bürokratlar, yılbaşı etkinliklerinin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi için yurt genelindeki farklı noktalarda görev başında olacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bakanlık bürokratları, yılbaşı etkinliklerinin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi için yurt genelindeki farklı noktalarda görev başında olacak.

Ülke genelinde yılbaşı etkinlikleri için 233 bin 723'ü polis, 83 bin 398'i jandarma ve 2 bin 688'i sahil güvenlik olmak üzere 319 bin 809 kolluk kuvveti görevlendirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yılı Doğu Anadolu'da bir üs bölgesinde askerlerle beraber karşılayacak. Bakan Soylu'ya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de eşlik edecek.

Bakan yardımcıları Muhterem İnce İstanbul'da, Mehmet Ersoy Ankara'da, İsmail Çataklı Gaziantep'te ve Tayyip Sabri Erdil ise İzmir'de görev yapacak. Valiliklerdeki kriz merkezlerinde bulunacak Bakan yardımcıları, ayrıca sokakta güvenlik tedbirlerini de yerinde inceleyecek.

Yeni yılı Diyarbakır'da karşılayacak Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, güvenlik tedbirleri kapsamında sahada görev yapan kolluk kuvvetlerini ziyaret edecek.

Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ise Samsun'da yılbaşının huzur ve güven ortamında kutlanması için mesai yapacak.

Yılbaşı gecesinde İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik Ankara'da, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz Şanlıurfa'da, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu ise Van'da bulunacak.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu üst düzey bakanlık bürokratları yılbaşı

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