İçişleri Bakanlığı Bütçe Sunumunda Sedat Peker Gerilimi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM’de bütçe sunumunda CHP’ye yönelik terör ile ilgili sözleriyle tartışmaya yol açtı. Soylu, organize suç örgütü Sedat Peker’in gündeme taşıdığı iddialara ilişkin açıklayıcı yanıtlar vermedi.

Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanlığı bütçesinde sunumu sırasında muhalefet milletvekilleriyle tartışmaya girdi. Soylu, sunum konuşması sırasında kendisine gülündüğünü ileri sürerek Komisyon’u terk etmesiyle, “TBMM’ye saygısızlık” ile eleştirildi.

Soylu, bütçe tartışmasında organize suç örgütü Sedat Peker’in geçmişte bir siyasetçiye 10 bin dolarlık aylık ödeme yaptığı iddiasını 24 Mayıs gecesi katıldığı televizyon programında gündeme taşımasına rağmen kim olduğunu henüz açıklamamasıyla da eleştirildi. Soylu, “Ben 10 bin doları alan siyasetçiyi söylerim, siz de başka şeyler söylemek zorunda kalırsınız” sözleriyle muhalefetçe yöneltilen soruyu aylardır olduğu gibi yanıtsız bıraktı. Soylu, “Sen önce Sedat Peker’in iddialarına yanıt ver” diyen muhalefet milletvekillerine tepki gösterdi.

Soylu CHP’yi “terör örgütü” ile itham edince gerilim çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bütçe sunuş konuşmasında kendisine güldüğü iddiasıyla CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’a hitaben “Ben gülmüyorum beyefendi, sürekli oradan gülerek bana bakma” diyerek tartışmayı başlattı. Özkoç’un “Ne diyorsun?” tepkisi üzerine Soylu, “Ben terörle mücadele anlatıyorum” dedi. Buna karşılık Özkoç, “Sen konuşmana baksana” derken Soylu, “Ben, terörle mücadele anlatıyorum! Ben konuşmama bakıyorum, ben gülmüyorum. Sürekli oradan gülmeyin” demesi kavgaya yol açtı.

AKP’li milletvekillerince de tartışmaya müdahil olunmasıyla gerilim arttı. Özkoç ile Soylu arasında karşılık bağırışlar da sürdü. AKP’li Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz’ın birkaç kez müdahale etme çabası da sözlü kavgayı sonlandırmadı.

Soylu’nun “Terörle mücadele yaptığımız hoşuna gitmiyor. PKK’nın geldiği nokta hoşuna gitmiyor değil mi? Orada şehit veriyoruz” diye CHP’li Özkoç’a seslenmesi CHP’li milletvekilleri ayaklandırdı. CHP’lilere diğer muhalefet partili vekiller de destek vererek Soylu’nun üslubunu ve takındığı tutumu kınadı. Özkoç, “Sen yalanlarını başka yerde anlat” diyerek tepki gösterirken Soylu, Komisyon Başkanı Yılmaz’ın “Sunumunuza devam edelim” uyarısına rağmen de CHP’yi suçlamaya devam etmesi gerilim tırmandırdı.

Soylu, yine CHP’yi “PKK’ya her evden bir oy istediniz, HDP’ye her evden bir oy istediniz. Unuttuğumuzu mu zannediyorsunuz! Unuttuğumuzu mu zannediyorsunuz! Hadi oradan! Her evden oy istediniz, siz istediniz, sizin Genel Başkanınız istedi!” sözleri nedeniyle fiziki kavga atmosferi ortaya çıktı. Soylu, salonu terk etme tutumu alınca unun üzerine Komisyon Başkanı Yılmaz toplantıya ara vermek zorunda kaldı.

Muhalefet milletvekilleri, TBMM İç Tüzüğü uyarınca yönetimi sırasında tarafsız olması gerektiğini belirterek Komisyon Başkanı Yılmaz’ı taraf tutmak ile de eleştirdi.

CHP Peker’in iddialarını ve ABD’nin tutukladığı Korkmaz’ı sordu

Soylu verilen ara sonrasında geri dönerek sunumu tamamladıktan sonra ise CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, parti grubu adına söz aldı. “10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklayacak mısınız?” sorusunu yönelten Özkoç, “Sezgin Baran Korkmaz, ABD’de kara para akladıkları için tutuklanıyor. Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlığına el konuyor ve yurtdışına çıkışı yasaklanıyor. Şimdi soruyorum Sayın Bakan, eğer emniyet teşkilatının bu konuyla ilgili yeterli veriyi vermediyse bunlar bu mal varlıklarına neden el koydular. MASAK diyor ki, biz bunlardan önce onlara bir ara rapor göndermedik. Siz gerçekten Sezgin Baran Korkmaz'ı 4 Aralık'ta makamınıza çağırdınız mı? Eğer çağırmadıysanız çağırmadık deyin. Çağırdıysanız ne konuştunuz kamuoyu merak ediyor. Sizinle görüştüğü günün ertesi günü Sezgin Baran Korkmaz elini kolunu sallayarak yurtdışına çıkıyor” diye konuştu.

Özkoç, Soylu’ya hitaben “Siz gerçekten uyuşturucuyla mücadele mi ediyorsunuz? Dünya uyuşturucu baronları neden Türkiye'yi yeni uyuşturucu rotası olarak belirlemişlerdir?” sorularını da yöneltti. Özkoç, “4.9 ton kokainle ilgili senin yapmadığını bir muhabir yapmış. Hatta bir iki muhabir de yapmış. 4.9 ton kokain yakalandıktan sonra aradan 1,5 yıl geçiyor. Size soruyorlar "1,5 yıl içerisinde adli yardım talebinde neden bulunmadınız, neden bunun üzerine gitmediniz, neden Kolombiyalı yetkililerle iletişime girmediniz? Kokain yüzünden ölen evlatlarımıza engel olmak için bir görevdesin. Sana pandemi bulaşırsa ölmezsin merak etme, çocuklarımız uyuşturucudan ölüyor. Senin 1,5 yıl içerisinde oraya gitmen gerekiyordu. Ama senin yapmadığını bir muhabir yaptı. Ne yaptı, yazışma yaptı? Bu elimdeki rapor gerçek mi, değil mi? Kolombiya'daki adli makamlarından gelmiş midir, gelmemiş midir? Sizin elinizde var bu. Gerçekten 1,5 yıl içerisinde Kolombiya'dan adli yardımlaşma talebinde bulunup da konteynerlerin numaralarını öğrenip de Mersin’deki bunların alıcısına ulaşabildiniz mi, ulaşamadınız mı? Bugüne kadar neden açıklamadınız? Bu kokainin alıcısı Tommy Gıda firması mıdır? Bu firma 600 bin TL sermaye ile 2018 tarihinde Mersin'de kurulu bir firma mıdır? Burada hiç kimsenin bulunmadığına dair arkadaşlarımızın gerekli bilgisi bize ulaşmıştır. Bu şahıs Suriye uyruklu Naser Tohem midir?” sorularını gündeme getirdi.

Bakan Soylu ise, muhalefet vekillerine “Şimdi size kimin uyuşturucu kullandığını söylerim” diyerek, başarılı uyuşturucu operasyonları yaptıklarını iddia etti. Soylu’nun uyuşturucu kullanmakla kimi itham ettiği sorusu da toplantıda yanıtsız kaldı.

İçişleri Bakanı Soylu’nun ayrıca Diyarbakır gibi illerde PKK’ya karşı çocuklarını talep ettiklerini kaydeden ailelerle ilgili “33 anne evlatlarına kavuştu” açıklamasına karşı ise HDP’lilerce “Yalan söylüyorsunuz. Cumartesi Anneleri için ne yaptınız?” sorusuyla eleştirildi.