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  4. İçişleri Bakanlığı, büyükşehir statüsündeki 14 il ile Zonguldak’ta bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, büyükşehir statüsündeki 14 il ile Zonguldak’ta bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

28.05.2020 22:20 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, büyükşehir statüsündeki 14 il ile Zonguldak’ta bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, büyükşehir statüsündeki 14 il ile Zonguldak’ta bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, büyükşehir statüsündeki 14 il ile Zonguldak’ta bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Buna göre;

-Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 29 Mayıs Cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00’e kadar faaliyetlerine devam edebilecek.

-30 Mayıs Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere servis şeklinde satış yapabilecek.

-Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak.

-Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu Cumartesi ve Pazar günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilecek. Cumartesi ve Pazar günleri lokanta ve restoranlar sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunacak.

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