İçişleri Bakanlığı, büyükşehir statüsündeki 14 il ile Zonguldak’ta bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Buna göre;

-Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 29 Mayıs Cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00’e kadar faaliyetlerine devam edebilecek.

-30 Mayıs Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere servis şeklinde satış yapabilecek.

-Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak.

-Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu Cumartesi ve Pazar günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilecek. Cumartesi ve Pazar günleri lokanta ve restoranlar sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunacak.

