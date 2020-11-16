İçişleri Bakanlığı CHP’li Belediyelerin Hareket Alanını mı Kısıtlıyor?

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Kanal İstanbul projesini engellemek için başlattığı ‘‘Ya Kanal ya İstanbul’’ kampanyasıyla ilgili soruşturma başlattı.

İçişleri Bakanlığı’nın bir başka kurumu Afet ve Acil Durum Başkanlığı’nın (AFAD) afetler sonrası kriz iletişiminin valiler tarafından yapılması, belediye başkanı ve muhtarların basına açıklamada bulunmaması yönündeki yazısı ise İzmir depreminde CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle ilişkilendirildi.

Peki, bu soruşturma ve yasaklama yazısı birbiriyle bağlantılı mı? İçişleri Bakanlığı, muhalefete ait belediyelerin ve belediye başkanlarının siyasi alanlarını mı hedef alıyor?

Doçent Akça: “Daha önce AKP’li belediyelerin yaptığı sosyal belediyeciliğin şimdi muhalefet tarafından yapılması iktidarı rahatsız ediyor’’

Siyaset bilimci İsmet Akça, iktidarın yerel seçimler sonrası büyükşehirleri kazanan muhalefetin işine zorlaştıracağı yönünde mesajlar verdiğini hatırlatıyor.

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Doçent Akça, ‘‘Bugün önce İmamoğlu’nun başlattığı kampanya hakkında başlatılan soruşturma, ardından AFAD’ın yayınlamış olduğu yazı, belediyeleri çalıştırmama yönündeki çabaların yeni aşaması. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlerden sonra ‘bunlar topal ördek’ diyerek muhalif belediyelerin yönetemeyeceğini belki de yönettirmeyeceklerini ima etmişti. O günden beri iktidar, belediyelerin hareket alanını, siyaset alanını daraltmaya çalışıyor. Muhalif belediyelerin yetkililerini belediye meclislerindeki gücünü kullanarak tırpanlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem Kanal İstanbul’a karşı hem de depremle ilgili önemli çalışmalar yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi de deprem sonrası dayanışma mobilizasyonunu çok iyi sağladı. Daha önce AKP’li belediyelerin iyi yaptığı sosyal belediyeciliğin şimdi muhalefet tarafından yapılması onları rahatsız ediyor’’ dedi.