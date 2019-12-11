İçişleri Bakanlığı: "Cinayet vakalarındaki düşüş devam ediyor. 2019’un 11 aylık döneminde kasten adam öldürme vakaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.2 azalırken, olayların yüzde 97.3 aydınlatıldı."
İçişleri Bakanlığı: "Cinayet vakalarındaki düşüş devam ediyor.
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İçişleri Bakanlığı: "Cinayet vakalarındaki düşüş devam ediyor. 2019’un 11 aylık döneminde kasten adam öldürme vakaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.2 azalırken, olayların yüzde 97.3 aydınlatıldı."
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